Inter perde para o CSA, e Odair Hellmann balança no cargo

A atuação foi muito ruim e o resultado, pior ainda. Depois de um primeiro tempo de domínio contra o CSA em Maceió na noite de ontem, pela 24ª rodada do Brasileirão, o Inter de Odair Hellmann teve uma segunda etapa desastrosa e acabou derrotado pela equipe comandada por Argel Fucks por 1 a 0. Já são quatro partidas sem vitória do Colorado e o técnico colorado balança no cargo.

Os donos da casa começaram apostando nas jogadas em velocidade para fustigar a defesa colorada. O Inter passou sem riscos pela tentativa inicial dos alagoanos de abrir o placar e, a partir dos 15 minutos de bola rolando, passou a controlar as ações.

Aos 19, Rodrigo Lindoso acertou a trave em chute de longe, na melhor chance gaúcha. Mandando no jogo, o Inter chegou a marcar duas vezes na etapa inicial, ambas por meio de Guilherme Parede, aos 26 e aos 35 minutos, mas o árbitrou assinalou impedimento em ambos os lances.

CSA voltou do intervalo tentando impor uma postura ofensiva. Diferentemente da etapa inicial, as investidas passam a levar perigo à defesa colorada, que deu espaços aos alagoanos. E foi em uma dessas investidas que Uendel derrubou Dawhan dentro da área: pênalti para o CSA. Na cobrança, aos 20, Jonatan Gomez chutou rasteiro no canto direito de Lomba e abriu o placar.

Depois do gol, os gaúchos até que tentaram o empate, mas não tiveram forças para chgar á igualdade no estádio Rei Pelé.