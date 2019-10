Diante do CSA, Inter tenta reencontrar vitória após três jogos

A quatros pontos da vaga direta para a Libertadores 2020, o Inter precisa voltar a vencer. Hoje, às 19h15min, o time comandado por Odair Hellmann enfrentará o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Sem vencer a três jogos - derrota para Flamengo e empate com Palmeiras e Cruzeiro -, o Colorado vai em busca de três pontos fora de casa, algo que só ocorreu diante do Fortaleza e do Atlético-MG nesse Brasileirão.

Para retomar o caminho dos triunfos, Odair não deve contar com alguns titulares. Moledo, lesionado; Nonato, suspenso pelo terceiro cartão amarelo; e Paolo Guerrero, na seleção peruana; são os principais desfalques. Uma vitória é imprescindível para as pretensões coloradas. Caso derrote os alagoanos e o Corinthians tropece, o Inter pode ficar a um ponto do G-4. Já se perderem, ficam distantes até sete pontos da vaga direta e até fora do G-6.

Na tarde de ontem, o grupo realizou o último treinamento antes do enfrentamento com a equipe comandada por Argel Fuchs. O trabalho foi realizado no CT do adversário. O acréscimo colorado deve ser D'Alessandro. Após atuar alguns minutos no empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, o argentino começa entre os titulares. Na defesa, sem Bruno Fuchs, Emerson Santos entra na equipe. No ataque, sem o peruano, Guilherme Parede deve ser o escolhido por Odair. O Inter deve ir a campo com Marcelo Lomba; Heitor, Emerson Santos, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, D'Alessandro e Nico López; Guilherme Parede.

Guerrero tranquilizou o torcedor colorado e peruano. Na segunda-feira, durante treino da seleção comandada por Ricardo Gareca, o camisa 9 saiu mancando. No entanto, o jogador não apresentou nada mais grave e estará em campo no amistoso com o Uruguai, na sexta-feira, em Montevidéu.