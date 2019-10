Corinthians anula ataque do Grêmio e arranca empate por 0 a 0 na Arena

Em noite de chuva na capital gaúcha, o Corinthians visitou o Grêmio, um time com bom poder ofensivo, mas conseguiu anular o ataque rival e voltou para casa com um empate por 0 a 0 pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o time paulista chega aos 42 pontos e permanece como a defesa menos vazada da competição, com apenas 13 gols sofridos, mas estacionou na quarta posição e viu o Santos abrir dois pontos de vantagem como terceiro colocado. Já o Tricolor ficou com 35 pontos e segue fora do G6 da tabela, na qual ocupa a oitava colocação.

O começo do Corinthians até que foi bom e deu uma falsa impressão de que o time estaria mais ofensivo em campo. Logo aos 4 minutos, Mateus Vital recebeu de Pedrinho em boas condições e chutou para fora. Só que esse ímpeto ofensivo foi mera ilusão. A partir daí, o time se postou na defesa e apostou em contra-ataques.

Do outro lado, o Grêmio demorou um pouco para se encontrar, mas não demorou a dominar o duelo. Claro que era uma hegemonia de posse de bola e tentativa de atacar, mas a defesa do Corinthians, sempre atenta e bem postada, evitava ao máximo o perigo. E quando a equipe da casa conseguia penetrar, Cássio garantia no gol.

Foi assim em um chute de Alisson e em outro de André. Em ambas as jogadas o goleiro do Corinthians levou a melhor. Aos 32, o time gaúcho teve uma grande chance com Everton, que recebeu de Maicon e tentou cruzar, mas Cássio espalmou. No rebote, André cruzou novamente e Danilo Avelar afastou o perigo.

Na etapa final, a postura do Corinthians não mudou. O time continuou com uma proposta defensiva e tentando surpreender o rival nos contra-ataques. Luan até que poderia ter aberto o placar, mas chutou por cima do gol. Vendo o time mais acuado, Carille soltou mais seus jogadores e colocou Boselli no ataque. Com isso o Corinthians melhorou.

Com o Corinthians mais exposto, o duelo ficou aberto e o Grêmio tentou aproveitar. Em um erro de passe de Sornoza, Everton roubou a bola e mandou no canto da entrada da área, mas a bola passou perto, com perigo. Pouco depois, Diego Tardelli teve boa chance, mas acabou pegando mal na bola, que saiu. Apesar da insistência, Cássio, Gil, Manoel e companhia não deixaram o Grêmio festejar diante de sua torcida.

Após o empate, o time alvinegro voltará a campo pelo Brasileirão na próxima quinta-feira, contra o Athletico-PR, às 19h15min, na Arena Corinthians. Já o Grêmio jogará na quarta, às 21 horas, diante do Ceará, mais uma vez atuando em Porto Alegre.