Em reunião sem Grêmio, Conmebol confirma prêmios da final da Libertadores

Em reunião sem Grêmio nesta segunda-feira (30) no Paraguai, a direção da Conmebol confirmou os valores que campeão e vice da Libertadores 2019 vão arrematar. O Grêmio acabou não conseguindo ir devido a problemas de atraso em voo, segundo nota da confederação. O presidente tricolor, Romildo Bolzan, iria comparecer.

Participaram os presidentes do Boca Juniors, River Plate e Flamengo. A primeira semifinal é nesta terça-feira (1) em Buenos Aires entre a dupla argentina. Nesta quarta-feira (2), o Grêmio enfrenta o Flamengo na Arena. As outras partidas serão em 22 de outubro, na Argentina, e 23 no Maracanã, no Rio.

Os prêmios confirmados são de US$ 12 milhões para o campeão e US$ 6 milhões para o vice. Além das duas cifras, os dois finalistas receberão 25% da arrecadação com os ingressos.

A reunião também abordou aspectos da operação nos dia dos jogos e segurança. Este ano será uma final única em 23 de novembro em Santiago, no Chile. A venda de ingressos já começou e cumpre diversas etapas. Em fim de outubro, será aberta a comercialização para torcedores dos clubes finalistas.

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, justificou ainda que o horário da final, às 17h30min, "busca gerar um maior alcance da partida para os cinco continentes". A confederação espera conseguir uma audiência potencial de 1,5 bilhão de espectadores na retransmissão para mais de 100 países.