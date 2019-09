Inter vai à CBF e quer ouvir áudios do VAR de jogo contra o Flamengo

O Internacional enviará dois representantes à CBF na próxima terça-feira. A razão para isso é ouvir os áudios do VAR na partida contra o Flamengo, realizada na quarta-feira passada (25). Com duas expulsões, protestando um pênalti e reclamando uma penalidade marcada para o Flamengo, o time colorado tem uma série de lances elencados e irá protestar.

"Vamos à CBF tentar ouvir os áudios dos lances contra o Flamengo. Por causa do pênalti contra o Guerrero. Para entender por que o VAR não chamou sequer para ver o lance. Um pênalti claro, que o VAR tinha obrigação de chamar. Queremos ouvir qual foi a conversa e entender a razão pela qual o lance não foi checado", disse o vice de futebol Roberto Melo.

Na terça-feira (1), estarão no Rio de Janeiro o diretor executivo de futebol do Inter, Rodrigo Caetano, e o diretor de futebol, Adauri Silveira, munidos de uma série de lances para reclamar.

"Levaremos vários lances que poderiam ter sido interpretados de forma diferente para ouvir os áudios do VAR. Queremos entender a expulsão do Bruno, que o árbitro deu amarelo e depois o vermelho (anulando o cartão anterior), o pênalti que todo o Brasil viu, e por que não foi chamado? Queremos entender. Hoje [domingo (29)] o Luxemburgo (Vanderlei, técnico) deu uma entrevista parecida com a que eu dei quarta. Não adianta passear, fazer vídeo, palestra, e depois o VAR atuar de maneira diferente. Queremos ouvir para realmente nos explicar a razão pela qual não foi chamado", falou Melo.

Depois da partida contra o Flamengo, o Internacional reclamou muito. O vice de futebol Roberto Melo concedeu uma entrevista coletiva muito forte cobrando atitudes do comando de arbitragem da CBF. Na ocasião, irritado, não queria sequer ir até lá protestar. O clube colorado empatou com o Palmeiras em 1 a 1 neste domingo. Com o resultado, deixou o G-4 do Brasileiro.

Folhapress