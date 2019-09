Atleta do Jangadeiros disputa campeonato norte-americano de Optimist

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Um atleta porto-alegrense vai participar do Campeonato Norte-Americano da Optimist, um dos mais importantes da classe no mundo. João Henrique Almeida, da Flotilha da Jangada, vai representar o Clube dos Jangadeiros na competição que começou nesta sexta-feira (27), em Nassau, nas Bahamas, e vai até o dia 4 de outubro.

Com participações em sul-brasileiros, seletivas e campeonatos brasileiros, este será a primeira disputa internacional que o velejador terá na classe. Será a última, já que Almeida está migrando do Optimist para a vela jovem.

Os campeonatos de regatas Optmist são organizados pela International Optimist Dinghy Association. Entre os mais importantes, estão o Mundial, o Europeu e o Norte-americano, do qual Almeida participará. A competição será sediada pelo Bahamas National Sailing School, com o apoio do Nassau Yacht Club. A previsão é de presença de mais de 150 atletas.