Ritmo de treino e goleada na Arena

Um treino de luxo. Assim foi a vitória do Grêmio por 6 a 1, nesta quinta-feira, na Arena, pelo Campeonato Brasileiro. A quarta vitória consecutiva, quarta goleada, torna o ataque tricolor, com 96 gols, o segundo melhor do País, atrás apenas do Flamengo, com 100. Foi uma boa oportunidade para ajustar os últimos detalhes antes do duelo com os cariocas, pelas semifinais da Libertadores, na próxima quarta-feira. No próximo domingo, às 16h, no Rio de Janeiro, ainda pelo nacional, contra o Fluminense, a tendência é de que o técnico Renato Portaluppi mande a campo um time totalmente reserva.

E Renato manteve Michel e Galhardo no time, dando entender que Léo Moura e Maicon seguirão como opções no banco. Jogando fácil, não demorou para o Tricolor abrir o placar. Aos quatro minutos, ao estilo Grêmio de troca de passes, Everton e Tardelli chegaram fácil na área catarinense. Cebolinha chutou, o goleiro Vladimir deu rebote, e o camisa 9 mandou para o fundo do gol. E a fragilidade do adversário não resistiu também à bola parada. Aos, 13, Luan cobrou escanteio, Vladimir não saiu do gol, e David Braz subiu mais alto e cabeceou no cantinho esquerdo.

O Avaí tentava esboçar algumas jogadas, mas lhe faltava qualidade. Do outro lado, o Tricolor dominava as ações e, aos 37, Luan voltou a marcar pelo segundo jogo seguido. O camisa 7 recebeu na entrada da área, dominou, e bateu sem chances para Vladimir. Para dizer que o goleiro Paulo Victor não trabalhou, aos 43, Matheus Barbosa recebeu na área e cabeceou com perigo, forçando o camisa 1 a uma boa defesa. Mas ainda teve tempo do Grêmio marcar o quarto. Já nos acréscimos, em mais uma jogada de pé em pé, a bola sobrou para Luciano acertar um belo chute, no ângulo.

A intensidade do primeiro tempo deu lugar a uma segunda etapa sonolenta. Mas quando a fase é boa, até o Cortez faz gol. Aos 18, após rebote da zaga do Avaí, a bola sobrou para o lateral-esquerdo chutar cruzado, desviando em Betão, e matando o goleiro Glédson. Aos 24, foi a vez de André, que a recém havia entrado, receber um bom cruzamento de Léo Moura e cabecear para marcar o sexto. Aos 40, os catarinenses marcaram o de honra, com Gegê, em uma bela cobrança de falta, dando números finais ao duelo desigual da Arena.