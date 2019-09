'O verdadeiro Renato é aquele que desabou em choro quando inauguramos a estátua'

Diante de críticas que vão e voltam sobre a suposta arrogância em declarações do técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, o presidente tricolor, Romildo Bolzan Jr, sai na defesa do ídolo dos gremistas. "Sabe qual é o verdadeiro Renato? Aquele que desabou em choro quando inauguramos a estátua aqui na Arena.” Para Bolzan, algumas manifestações do treinador seriam “para se autoproteger”.

As críticas foram renovadas recentemente à medida que se aproximam os confrontos da semifinal da Libertadores contra o Flamengo. Renato tem repetido que o adversário pode ter o melhor time em 2019, mas que o Grêmio se consagra pela campanha dos últimos três anos, que registra o penta da Copa do Brasil, o tri da Libertadores e o bi da Recopa, além de títulos regionais e de ter chegado nas semifinais da Libertadores em 2018 e 2019.

"Quem pensa que ele é, às vezes, de uma maneira … um pouco arrogante, ele (Renato) é extremamente frágil. Às vezes, faz para se autoproteger ou, por ser um grande caráter, se colocar no processo de outra maneira que não é a do verdadeiro Renato”, completa o dirigente, à frente do clube há dois mandatos, desde 2015, e que, por mudanças no estatuto, poderá concorrer a um novo período de três anos no clube, com grande chance de vencer. A eleição é este ano.

A proximidade entre Bolzan e Renato é uma das marcas na atual relação entre o comando técnico e a gestão. O que é um fator de peso a cada renovação do treinador, que é esperada para ser definida até o fim do ano. Sobre Renato renovar o comando no tricolor, Bolzan deixa claro que o desfecho da Libertadores não vai pesar. Sobre assinar o contrato por mais um ano, depende exclusivamente do técnico, diz.

"É só ele querer. Ele renova anualmente, discute a cada temporada, ele tem todas as condições de permanecer”, garante o presidente, voltando a dizer que “ele (Renato) jamais vai encontrar um ambiente tão receptivo e amigo, que aceita tanto a sua forma de ser como aqui no Grêmio”.

Deixando claro que a negociação não está condicionada ao título das Américas, Bolzan avalia que, caso haja a conquista do tetracampeonato tão almejado pelos gremistas, Renato "sela mais o homem mítico que está cada vez mais caracterizado, simbolizado e reverenciado". "O Renato é um vencedor inveterado”, reconhece o dirigente.

Para que o Grêmio se apresenta a mais um título no maior campeonato das Américas, Renato e seu elenco terão como primeiros obstáculos a transpor as duas partidas contra o rubro-negro (dias 2, na Arena, e 23 de outubro, no Maracanã). "Se não classificarmos para a final da Libertadores, não quer dizer que fizemos algo errado, fizemos tudo certo. O que tem de mérito é que o Grêmio está sempre chegando e não só ocasionalmente”, observa Bolzan, validando a tese de Renato.

"O Grêmio disputa tudo. No futebol, você pode ganhar algumas coisas, mas não tudo, mas disputar tudo poucos times fazem. O Grêmio esse ano chegou na semifinal da Libertadores e da Copa do Brasil, está em processo de recuperação no Campeonato Brasileiro, foi campeão gaúcho. O futebol, e o esporte em si, não é para vencer sempre, é simplesmente para ser competitivo. O título é a consagração”, reforça o presidente. Antes de qualquer julgamento, Bolzan se limitou a listar resultados.

Nesse sábado (21), o Grêmio chegou a terceira vitória após a derrota na semifinal da Copa do Brasil. São 10 gols em três jogos. O dirigente do clube cita que a recuperação no Brasileirão é fundamental na escalada para a semifinal da Libertadores.

> Confira a entrevista completa de Romildo Bolzan com temas da Arena, finanças do clube, Libertadores e venda de jogadores