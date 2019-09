Embalado, Grêmio enfrenta o Santos na Vila Belmiro

A duas semanas do primeiro jogo contra o Flamengo, pelas semifinais da Libertadores (dia 2 de outubro, na Arena), o Grêmio tenta embalar definitivamente no Campeonato Brasileiro. Depois de duas convincentes vitórias, sobre Cruzeiro e Goiás, o técnico Renato Portaluppi volta a utilizar força máxima para que o time possa ficar mais próximo do G-6, e, posteriormente, do G-4. No sábado, na rodada de abertura do segundo turno, o adversário é justamente um clube da ponta de cima da tabela. À 21h, na Vila Belmiro, o Tricolor encara o Santos de Jorge Sampaoli, terceiro colocado no Brasileirão.