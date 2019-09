Ingressos para Grêmio e Flamengo na Arena estão esgotados

Enquanto o rival Inter decide nesta quarta-feira (18) a Copa do Brasil contra o Athletico-PR, torcedores do Grêmio entram em contagem regressiva para o primeiro jogo da semifinal contra o Flamengo pela Libertadores . E quem conseguiu lugar para o jogo, conseguiu. O segundo jogo será no Maracanã, no Rio, no dia 23 de outubro.

No fim da manhã desta quarta-feira (18), a Arena Porto-Alegrense informou na sua conta no Twitter que esgotaram os ingressos para todos os setores para a primeira partida.

Segundo a gestora que hoje detém a exploração do estádio, há apenas camarotes com valor unitário de R$ 900,00 e que devem ser comprados diretamente no setor comercial da Arena.

Segundo a gestora que hoje detém a exploração do estádio, há apenas camarotes com valor unitário de R$ 900,00 e que devem ser comprados diretamente no setor comercial da Arena.

A venda foi aberta nessa terça-feira (17) para sócios torcedores e iria até esta quinta-feira (19), para o público em geral, caso sobrassem lugares. No começo da manhã, a Arena chegou a listar os setores com ingressos, mas em questão de horas tudo foi arrematado.

A Arena informa que foi disponibilizada uma carga de aproximadamente 22 mil ingressos para venda, sendo que parte dessa oferta é bloqueada para patrocinadores, seguindo o regulamento da Conmebol. "Caso os patrocinadores não adquiram a carga total disponibilizada, um lote residual será aberto para torcedores", completa a gestora.

A capacidade da Arena é de 55.662 pessoas, mas não deve ser liberado todo este número, pois algumas áreas ficam vazias por questões de segurança.

Os sócios do Grêmio têm preferência na reserva de lugares . Hoje são 90 mil sócios em diversas categorias - sócios cadeira, sócios torcedores e infantis. Os sócios cadeira já têm vaga garantida, não precisam comprar.

Para a torcida adversária, serão disponibilizados 4 mil ingressos, que cabe ao Flamengo vender. O mesmo número será ofertado para torcedores do Grêmio no Maracanã, para o jogo de 23 de outubro. O clube faz a revenda dos lugares. A data ainda não foi definida e deve ser depois do dia 2, quando será o jogo em casa, segundo apurou o Jornal do Comércio.

Nessa terça-feira (17), quem foi à Arena vazia foi surpreendido pela sessão de 'banho de luz artificial'. Com a chuva que domina a semana em Porto Alegre, os gestores precisam ligar as quatro plataformas de iluminação artificial para garantir que o tapete verde receba a irradiação que precisa durante os dias.

A tática entrou em campo logo após a Copa América, que teve disputas na Arena, devido a reclamações das condições do gramado.