Datafolha mostra Tricolor com maior torcida que o Colorado; Flamengo é o líder nacional

Pesquisa realizada pelo Datafolha mostra Grêmio e Inter em disputa acirrada pelo posto de maior torcida do Sul do Brasil, com o Tricolor levando uma pequena vantagem. No levantamento nacional feito pelo instituto com torcedores de todo o País, a Região Sul é a única entre os cinco agrupamentos de unidades federativas do País que não tem Flamengo e Corinthians nas duas primeiras colocações do ranking.