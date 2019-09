Kannemann volta aos treinamentos no Grêmio

Após a segunda-feira de folga, o elenco do Grêmio retornou aos trabalhos na manhã de ontem. A boa notícia foi o retorno de Kannemann. De fora de grande parte das atividades da semana passada, o zagueiro argentino correu ao redor do gramado do CT Luiz Carvalho, parecendo recuperado das dores no tornozelo que o tiraram da partida contra o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é de que ele esteja em campo no próximo sábado, às 21h, diante do Santos, na Vila Belmiro.

O lateral-direito Léo Moura e o volante Maicon também fizeram uma leve corrida ao redor do campo. Ainda sem previsão de retorno, ambos estão cuidando da parte física e podem ficar à disposição para o jogo com o Avaí, no dia 26, na Arena, pelo Brasileirão.

Enquanto isso, o técnico Renato Portaluppi comandou um jogo-treino dos reservas diante do time de transição, que acabou empatado em 2 a 2. Quem ficou de fora foi o atacante André. O jogador permaneceu na academia, onde realizou trabalhos específicos. Já os atletas que atuaram da vitória por 3 a 0 sobre os goianos fizeram um treino regenerativo.

No coletivo de ontem, a novidade foi Thaciano sendo testado na lateral-direita. O time foi formado por Brenno; Thaciano, Rômulo, Rodrigues e Juninho Capixaba; Darlan; Patrick, Luciano, Luan e Pepê; Da Silva. Sem Leonardo Gomes, Renato usará o período pré-confronto com o Flamengo, pelas semifinais da Libertadores, para realizar alguns testes, mesmo tendo Galhardo como substituto direto da posição.

Com o Grêmio buscando a terceira vitória seguida no Brasileirão e a quatro pontos do G-6, o meia Alisson avaliou o desempenho da equipe no primeiro turno da competição. "Estamos em uma posição que, pelo que fizemos no início do Brasileirão, é até bom. Agora vamos pegar o Santos, que é concorrente, e tentar nos aproximar (da parte de cima da tabela)", afirmou.

Alisson ainda elogiou Diego Tardelli, novo titular do ataque gremista. "É um cara muito inteligente, que busca muito bem os espaços. E acaba que a gente vai se movimentando, se entendendo bem e fazendo grandes jogos", disse. O Tricolor volta a treinar na manhã de hoje.