Beira-Rio tem baixo movimento a um dia do jogo de Inter e Athletico-PR

chuva e o frio que marcam o fim do inverno em Porto Alegre afetou a movimentação de torcedores nos arredores do estádio Beira-Rio na manhã desta terça-feira (17), a menos de 24 horas para a final da Copa do Brasil. O Inter enfrenta o Athletico-PR na última partida e precisa ganhar de um gol para levar aos pênaltis ou de placar mais largo para se sagrar bicampeão da competição.

A chance de arrematar a taça coincide com o recorde de sócios que o clube alcançou. O Inter superou na semana passada a marca de 126 mil associados. É o time com maior número de sócios do Brasil.

O fato de os ingressos terem esgotado ainda no sábado (14), o fluxo era de alguns poucos que caminhavam pelo local. A final promete recorde de público do novo Beira-Rio. Desde a reinauguração do Beira-Rio em 2014, o estádio colorado teve o maior número de torcedores presentes no empate contra o Flamengo pela Libertadores , quando 49.614 espectadores assistiram à eliminação do Inter da competição continental.

Sócio da categoria Campeão do Mundo, Valcir Ascari bem que tentou adquirir ingresso para o jogo contra o Athletico-PR. Mesmo acessando ao site do clube quinta-feira (12) e sábado, dias em que o check-in foi aberto, Ascari, que mora em Gravataí e é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, não conseguiu fazer a reserva. Nesta terça, o sindicalista foi ao estádio para retirar 20 ingressos de um camarote fazendo uma gentileza para conhecidos que vêm de Curitiba, palco do primeiro jogo, para assistir à final.

Ascari é sócio, não conseguiu lugar na final e foi ao Beira-Rio retirar ingressos de amigos. Foto: Marcelo G. Ribeiro/JC

Na loja de produtos licenciados do Inter no estádio, o movimento de compras mantinha o ritmo normal. A expectativa é que nesta quarta-feira (18) o quadro seja bem diferente. O jogo começa às 21h30min.