Como vai ser a venda de ingressos para semifinal de Grêmio e Flamengo na Arena

A Arena divulgou na tarde desta segunda-feira (16) como vai ser a venda de ingressos para o primeiro confronto das semifinais da Libertadores entre Grêmio e Flamengo na Arena, em Porto Alegre. O jogo será em 2 de outubro. A segunda partida será em 23 de outubro, no Maracanã.

A venda começa nesta terça-feira (17) às 14h para a categoria de Sócios Torcedores. Na quarta-feira (18), será a vez dos Sócios Infantis, também a partir das 14h. Para os todos os públicos, a comercialização será na quinta-feira (19), às 14h. Confira no final do texto os valores de cada setor do estádio.

Dos lugares que serão disponibilizados, 4 mil serão reservados para a torcida do Flamengo, cuja venda ocorrerá pelo clube rubro-negro. Também no Rio, serão 4 mil ingressos para os gremistas. Os lugares já forma comprados pelo Grêmio, que fará a revenda. A data não foi definida ainda pelo clube.

Segundo a gestora da Arena, a compra deve ser feita pela plataforma do site www.arenapoa.com.br . No dia da partida, a bilheteria do estádio não vai abrir, seguindo determinação da Conmebol.

Sócios Infantis, com as novas carteirinhas com foto, podem adquirir ingresso promocional por R$ 30,00 em todos os setores, exceto camarote e torcida visitante. A gestora lembra que qualquer criança até 12 anos pode ser Sócia Infantil, basta ir clube com documento de identidade, com foto e CPF. Não há mensalidade. A taxa da carteirinha é de R$ 15,00. Os camarotes compartilhados estão com valores partir de R$ 900,00 por pessoa.

Como comprar:

Pontos de venda e formas de pagamento:

Site www.arenapoa.com.br: cartões de crédito - Visa, Master, AMEX, Hipercard, Hiper e ELO.

cartões de crédito - Visa, Master, AMEX, Hipercard, Hiper e ELO. Bilheterias da Arena: com cartão de crédito e débito (Visa e Master), Banricompras e dinheiro (obrigatório levar carteira de sócio, documento com foto e CPF).

Como é a política de descontos:

Sócios:

Sócio Torcedor Diamante: desconto de 50% nas Cadeiras Superiores e Arquibancada Norte; 40% nas cadeiras Gramado e 30% nas Cadeiras Gold.

desconto de 50% nas Cadeiras Superiores e Arquibancada Norte; 40% nas cadeiras Gramado e 30% nas Cadeiras Gold. Sócio Torcedor Ouro: desconto de 10% em todos os setores da Arena, exceto torcida adversária e camarotes.

desconto de 10% em todos os setores da Arena, exceto torcida adversária e camarotes. Sócio Infantil: valor de ingresso promocional, conforme divulgação a cada jogo, em todos os setores da Arena, exceto torcida adversária e camarotes.

valor de ingresso promocional, conforme divulgação a cada jogo, em todos os setores da Arena, exceto torcida adversária e camarotes. Demais Sócios: Sócios Arquibancada e Cadeira já possuem acesso vinculado aos seus cartões e não necessitam comprar ingresso. Ingressos para acompanhantes que não sejam sócios, podem ser adquiridos na onda destinada ao público em geral.

Veja os valores dos ingressos: