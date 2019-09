Venda de ingressos para final da Libertadores abre nesta segunda para público geral

A final da Libertadores é em 23 de novembro, faltam ainda quatro jogos das semifinais para definir os dois times que decidirão quem ficará com a taça, mas os procedimentos de venda dos ingressos para a partida única no Estádio Nacional, em Santiago, no Chile, entram nesta segunda-feira (16) em nova fase. Será a primeira vez que a decisão será em um único jogo.

A partir das 18h (hora de Brasília), será aberta a venda ao público em geral. A pré-venda para quem se registrou até 26 de agosto, foi encerrada.

No site da Conmebol , estão as informações, que seguirá ordem de entrada na plataforma de e-commerce. Os preços variam de US$ 150,00 (R$ 613,00, estimativa de preço com base no dólar comercial desta segunda). Em 25 de outubro, terá venda para as equipes finalistas pelo valor de US$ 80,00 (R$ 327,00). Segundo a confederação, cada clube terá um setor no estádio.

Grêmio e Flamengo estão em uma das semifinais - com confrontos nos dias 2 (na Arena) e 23 de outubro (Maracanã). Os ingressos para a Arena começam a ser vendid os nesta terça. O Flamengo já está vendendo os lugares, mas não há previsão para os ingressos que serão para gremista no estádio no Rio.

River Plate e Boca Juniors se enfrentam no dia 1 e 22 de outubro na Argentina.