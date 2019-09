Venda de ingressos para Grêmio e Flamengo na Arena começa nesta terça

Os ingressos para a primeira partida da semifinal entre Grêmio e Flamengo em 2 de outubro começam nesta terça-feira (17), informou a Arena, gestora do estádio tricolor. A segunda partida será no dia 23 de outubro no Maracanã. O Flamengo já havia aberto a venda na semana passada.

Os sócios do Grêmio têm preferência na reserva de lugares. O Jornal do Comércio está apurando mais detalhes do número de ingressos para torcedores do Flamengo na Arena.

Algumas definições ocorreram na reunião na sede da Conmebol , em Luque, no Paraguai, na sexta-feira (13).

O Grêmio busca a vaga para a final que pode abrir caminho para o tetracampeonato da Libertadores, que seria a terceira conquista de Renato Portaluppi. A primeira como jogador em 1983 e a segunda, como técnico em, 2017.

Nesse domingo (15), o Grêmio estreou a terceira camisa para marcar os 116 anos do clube. Na campanha de lançamento, o tricolor fez uma conexão direta com a jornada em busca do tetracampeonato da América.