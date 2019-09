Grêmio diz que terceira camisa reforça 'busca pelo tetracampeonato da América'

Acabou o suspense. O Grêmio liberou neste domingo (15), dia do aniversário dos 116 anos, a sua terceira camisa de 2019. Como a Umbro, patrocinadora e responsável pelo uniforme, havia informado durante a semana, o modelo traz grafismos que remetem aos anos de 1990 com a forma da marca de artigos esportivos ao fundo. A estreia da camisa será no jogo deste domingo do tricolor contra o Goiás, na Arena.

A divulgação da estampa foi feita no site do clube. "No dia em que completa 116 anos com o tema "Futuro de Glórias", o Grêmio e a Umbro Brasil lançam o novo uniforme número três do Clube, na partida contra o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro. Em vários tons de azul, o novo manto será parceiro dos modelos um e dois na busca pelo tetracampeonato da América. A nova camisa também homenageia os 95 anos da Umbro, rememorando os principais momentos da marca inglesa", diz a nota.

A camisa já está à venda na loja Grêmiomania na Arena e no canal da internet por R$ 249,00.

Pelo Twitter, ex-jogadores e entidades como a CBF postaram saudações pelo aniversário do Grêmio. Entre ex-jogadores, Arthur e Zinho mandaram os parabéns. No Barcelona, Arthur disse:

PARABÉNS, @Gremio. 116 anos de glórias. Um orgulho imenso ter participado de momentos inesquecíveis com a camisa tricolor! #PuroSentimento pic.twitter.com/Zn8XDMM5ab — Arthur Melo (@arthurhromelo) 15 de setembro de 2019

A CBF exaltou as conquistas do clube: