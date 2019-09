Grêmio estreia nova camisa no dia do aniversário e jogo contra o Goiás

Não é todo dia que se completa 116 anos. Por isso, a festa pede roupa nova. O Grêmio deve estrear neste domingo (15) a nova camisa, o chamado uniforme 3 do ano. O tricolor festeja o aniversário em plena Arena, em Porto Alegre, com mais um confronto do Campeonato Brasileiro, desta vez contra o Goiás. Uma tarde que ainda terá ingressos mais em conta, também por causa dos 116 anos.

Ao entrar em campo com o novo uniforme, o Grêmio será o primeiro a estrear as coleções que comemoram os 95 anos da patrocinadora e responsável pela confecção, a inglesa Umbro. A marca esportiva lançou na última quinta-feira (12) a campanha de marketing dos conjuntos que serão vestidos pelos clubes que patrocina no Brasil. Além do tricolor, carrega a pirâmide Santos, Cruzeiro, Chapecoense, Avaí e Sport Recife.

No Twitter, o clube fez posts que remetem a referências que podem estar presentes no novo modelo, que terá grafismos, segundo a Umbro.

A Umbro explora o mote da ‘era de ouro’ na nova campanha com terceiros uniformes, segundo nota da empresa. "O estilo dos anos 90 servirá de inspiração para o desenvolvimento dos mantos", diz a marca. O design, que é guardado a sete chaves para ser visto ao entrar em campo, terá elementos que marcaram a década de 1990, com grafismos e traços típicos da época.

"As artes em embossing e sublimadas, com grafismos que sobrepõem cores e trazem formas diversas, como as que remetem ao diamante da Umbro (de maneira estilizada), são a principal atração das novas camisas, além dos detalhes e do material de alta qualidade utilizado, que complementam o efeito visual, mesclando tradicionalidade e beleza, explica a marca.

O Grêmio teve uniformes que traziam grafismos em diversas coleções que marcaram a década de 1990.

O diretor executivo de marketing do Grêmio, Beto Carvalho, explica que a criação de cada nova camisa é feita pela Umbro e passa pela aprovação do clube. "Os 95 anos da Umbro virou um dos motes", observou o diretor.

O novo conjunto foi aprovado há cinco meses entre clube e a patrocinadora. Os uniformes 1 (tricolor) e 2, que é a alternativa quando precisa alternar por causa do adversário costuma ser branca, estrearam em fevereiro. Para a Libertadores, os uniformes 1 ou 2 podem ser usados.

Cada coleção tem ciclo de um ano.

Carvalho cita que a adoção de três uniformes se firmou, pois aproveita a oportunidade de venda e também da novidade, ainda mais em temporada como as recentes e atual em que o tricolor acumulou conquistas ou chegada a disputas de semifinal e final.

"Isso vem de alguns anos, cabe a cada time criar a sua estratégia. O Grêmio lança a 1 e 2 no começo do ano, e a 3 no mês de aniversário para ter fato novo". Cada ciclo tem um pico de venda, e a que mais vende é a 1, por ser a mais tradicional.

"Já tivemos em anos passados a venda da camisa 3 equivalendo a da 1. Isso ocorreu com a degradê de 2015 e a azul marinho de 2017, que tiveram volume de venda quase na mesma proporção", lembrou Carvalho. A grande saída está associada ao design, simbologia que a coleção traz e ter caído no gosto do torcedor.

Além das três, tem a rosa, que é a frente de engajamento do clube na campanha de conscientização do câncer de mama. Parte da renda da venda é revertida para o Instituto da Mama do Rio Grandevo Sul (Imama).

Os eventos dos 116 anos

O calendário do aniversário foi aberto com jantar farroupilha nessa sexta (13). Neste sábado (14), teve encontro consular no CT em Eldorado do Sul.

O domingo terá corrida do Grêmio, hasteamento da bandeira tricolor e jogo. Na terça-fira (17), o Loivo, que foi jogador na década de 1970 e o Pedro Geromel. Os dois vão colocar as mãos para deixar suas marcas em ventos às 18h.