Grêmio recebe o Goiás no domingo, dia do aniversário de 116 anos

O domingo será de festa para o torcedor gremista. No dia em que comemora 116 anos, o Tricolor entra em campo em casa, diante do Goiás, às 16h. A primeira partida do Grêmio no horário clássico do futebol neste Campeonato Brasileiro será também uma oportunidade para a torcida se reencontrar com o time, que não joga na Arena desde o dia 24 de agosto, quando, com os reservas, venceu o Athletico-PR por 2 a 1. Para não se distanciar muito da ponta de cima da tabela, é fundamental que a equipe comandada por Renato Portaluppi some três pontos diante dos goianos.

No domingo, o Grêmio irá a campo com o que tem de melhor à disposição. Sem Geromel e Leonardo Gomes lesionados, David Braz e Galhardo ocupam as vagas na zaga e na lateral-direita. No treino desta quinta-feira, Renato testou Paulo Miranda na lateral, o que não deve acontecer neste domingo, mas é algo que não se descarta para a partida com o Flamengo, pelas semifinais da Libertadores, já que os cariocas são mais fortes no ataque. Paulo Miranda já jogou na posição, na época que atuava pelo São Paulo.

O zagueiro Kannemann deu um susto em quem acompanhava o treinamento, após levar uma pancada no tornozelo esquerdo e deixar a atividade ajudado pelos companheiros. Porém, o camisa 4 voltou ao gramado sem problemas. Quem ainda não deve voltar ao time é Maicon. O capitão segue em processo de recuperação física. Com isso, o Tricolor deve ter Paulo Victor, Galhardo, David Braz, Kannemann e Cortez; Michel, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre e Everton; Diego Tardelli.

Novo titular do ataque, Tardelli falou sobre o bom momento. "Me sinto um pouco mais a vontade, do jeito que eu queria estar no início do ano. Chegou o momento de mostrar tudo que o Grêmio depositou em mim", disse o camisa 9.

Também no domingo, mas pela manhã, o clube realiza mais uma edição da Corrida do Grêmio. A prova terá as opções de percurso de 3km, 5km ou 10km. Quem preferir algo mais leve pode optar pela caminhada de 3km. Informações sobre o evento no site www.corridadogremio.arenapoa.com.br.