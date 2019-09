Inter abre check-in para final no Beira-Rio, mas site enfrenta instabilidade

O Inter iniciou nesta quinta-feira (12), às 10h, o check-in da final da Copa do Brasil no Beira-Rio. Sócios da categoria "Colorado" têm até sexta-feira (12) para adquirir o ingresso. As demais categorias de associados do clube poderão fazer o Check-in a partir de sábado (14), dia em que a bilheteria também estará aberta sócios. Na segunda-feira, se ainda houver ingressos, a torcida em geral terá acesso.

O torcedor colorado que entrava no site do Internacional tinha dificuldades nesta manhã para realizar o check-in. O portal do clube apresentava lentidão, devido à alta demanda para a próxima quarta-feira (18), quando Inter e Athletico-PR decidem a Copa do Brasil às 21h30min no Beira-Rio.

Página inicial do clube alerta torcedores sobre instabilidade. Foto reprodução/JC