Copa do Brasil: Athletico-PR vence o Inter por 1 a 0 na primeira partida da decisão

O Inter saiu em desvantagem na decisão da Copa do Brasil ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Athletico-PR na partida de ida. O gol dos paranaenses saiu no segundo tempo, pelo meio-campista Bruno Guimarães. Com isso, para chegar ao bicampeonato, o Colorado precisará vencer por dois gols de diferença no jogo de volta, na próxima quarta-feira no estádio Beira-Rio.