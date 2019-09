Reunião na Conmebol define venda de ingressos para Grêmio e Flamengo na Arena

Reunião na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, nesta sexta-feira (13), vai definir quando começa a oferta de ingressos para o primeiro confronto da semifinal da Libertadores entre Grêmio e Flamengo. O jogo será na Arena, em Porto Alegre, em 2 de outubro. A informação é do presidente do Tricolor, Romildo Bolzan Jr.

Bolzan disse que apenas os gerentes de futebol do Grêmio e do Flamengo e integrantes das áreas de segurança dos clubes para os estádios estarão na reunião marcada para as 10h. O presidente avalia que ainda na sexta-feira serão informadas as condições para acessar os ingressos. O encontro também deve tratar sobre a logística para o dia do confronto.

A venda é feita pela gestora da Arena do Grêmio. Bolzan acredita que a oferta de ingressos deve abranger 51 mil da capacidade total de 56 mil lugares do estádio. A prioridade, lembrou o presidente, é para sócios. O que não for reservado será, em data posterior, aberto para o público em geral. Do total que será liberado, cerca de 2,2 mil tíquetes serão reservados para torcedores do Flamengo. A aposta é que a largada nos procedimentos de venda seja na próxima semana.

Já o rubro negro abriu nesta quarta-feira (11) a reserva de ingressos do jogo de volta para os 125 mil sócios. A partida será no dia 23 de outubro no Maracanã, no Rio. O Grêmio conquistou seu último título na competição em 2017, e foi até as semifinais no ano passado, quando perdeu a chance de decidir o bicampeonato na derrota para o River Plate em Porto Alegre.

A assessoria de imprensa da Arena informou, na manhã desta quarta-feira, que os diretores da empresa teriam reunião para definir os detalhes da venda de ingressos a primeira partida da semifinal.