Inter abre venda de ingressos da final no Beira-Rio no dia 12 para sócios

O Inter anunciou que a venda de ingressos da final da Copa do Brasil no Beira-Rio aos sócios começa no dia 12. No fim da tarde desta sexta-feira (6), o clube divulgou que o check-in será aberto às 10h da próxima quinta-feira. Para não-sócios, internet e portal de voz, começa no sábado, para os ingressos que sobrarem.

O primeiro jogo contra o Atlhetico-PR será na próxima quarta-feira (11), em Curitiba. O segundo, em Porto Alegre, será dia 18.

Para a segunda disputa no Beira-Rio, os primeiros ingressos disponibilizados à torcida do Inter esgotaram no começo da tarde desta sexta, apenas quatro horas depois de terem sido postos à venda. Foram vendidos os bilhetes para as áreas administradas pela Brio, empresa responsável pela gestão do estádio. A Brio faz a gestão de 7,5 mil lugares, entre camarotes e cadeiras, do total de 50 mil assentos disponíveis pata lotação.

Já os 2,3 mil ingressos destinados ao Colorado para a primeira partida da decisão, na Arena da Baixada, terminaram meia hora após a abertura da venda no site Athletico-PR nesta sexta.