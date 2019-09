Próximo rival do Brasil, Peru perde do Equador nos EUA

A seleção brasileira entrará em campo nesta sexta-feira, às 21h30min (de Brasília), para enfrentar a Colômbia, em Miami, no primeiro amistoso depois da conquista da Copa América. Na próxima terça, em Los Angeles, o adversário será o Peru, que na noite de quinta jogou contra o Equador e foi derrotado por 1 a 0, na Red Bull Arena, em Nova Iorque. O atacante Erick Castilho, no primeiro minuto do segundo tempo, marcou o gol da partida.

Este foi o primeiro jogo do Peru depois do vice-campeonato na Copa América. Sem o centroavante Paolo Guerrero, liberado para defender o Internacional na Copa do Brasil, o time do técnico argentino Ricardo Gareca teve algumas chances claras de gol, mas não as aproveitou. Cueva, sem muitas oportunidades no Santos com o treinador Jorge Sampaoli, foi titular e esteve em campo os 90 minutos.

De volta à seleção do Equador, o meia Junior Sornoza, maior assistente do Corinthians nesta temporada, mas que tem amargado o banco de reservas na maioria dos jogos por opção do técnico Fábio Carille, fez uma partida discreta e foi substituído aos 15 minutos do segundo tempo.

No outro lado dos Estados Unidos, na Califórnia, Chile e Argentina reviveram a disputa do terceiro lugar da Copa América, vencida pelos argentinos na Arena Corinthians, em São Paulo. Naquele jogo, muito nervosismo em campo, o que causou as expulsões de Lionel Messi (a segunda em sua carreira) e de Gary Medel. Na noite de quinta, mais confusão e um empate sem gols.

Tudo que faltou de gols, sobrou em cartões. Somando as duas seleções, argentinos e chilenos levaram 10 amarelos durante a partida. Sem Messi, suspenso por criticar a Conmebol, Dybala, Lautaro Martínez e Lo Celso assumiram o protagonismo da Argentina e criaram boas oportunidades que não foram convertidas em gols. A melhor chance do Chile veio aos 14 minutos da segunda etapa, quando Vargas rolou para Pinares dentro da área a o chute bateu no travessão.

De olho no início das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, que começarão em março do ano que vem, as duas seleções jogarão novos amistosos na terça-feira. O Chile enfrentará Honduras e a Argentina encara o México. Em outros amistosos de quinta-feira pelo mundo, destaques para a vitória do Japão sobre o Paraguai por 2 a 0, em Kashima, e o empate da Coreia do Sul contra a Geórgia por 2 a 2, em Istambul, na Turquia.