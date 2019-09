Brasil derrota Montenegro por 84 a 73 e passa à segunda fase do Mundial

Com uma campanha perfeita, a seleção brasileira masculina de basquete passou à segunda fase do Mundial, que está sendo realizado na China. Nesta quinta-feira (5), já classificada antecipadamente com as vitórias anteriores contra a Nova Zelândia e a Grécia, o time comandado pelo técnico croata Aleksandar Petrovic entrou em quadra, no ginásio Youth Olympics Sports Park, na cidade de Nanjing, para garantir a primeira colocação do Grupo F e conseguiu. Com boa atuação de Marcelinho Huertas, venceu Montenegro por 84 a 73.

O armador, com experiência na NBA - jogou no Los Angeles Lakers -, se destacou com 16 pontos, seis assistências e dois rebotes. Ao final, foi escolhido como o melhor jogador da partida. E teve grande ajuda de seus companheiros, como o pivô Cristiano Felício, que marcou 14 pontos e agarrou sete rebotes, e o ala Marquinhos, responsável por 13 pontos.

Na segunda fase, o Brasil estará no Grupo K e enfrentará os Estados Unidos e a República Checa, que surpreendeu nesta quinta-feira ao derrotar e eliminar a Turquia com uma vitória por 91 a 76, em Xangai. O primeiro duelo será contra os checos, neste sábado. Na segunda, terá os norte-americanos pela frente. Como carrega os resultados da primeira fase, um triunfo é suficiente para garantir a classificação às quartas de final.

Com um quinteto diferente das duas partidas anteriores, o Brasil não teve moleza diante da já eliminada seleção de Montenegro. Em um primeiro período equilibrado, Marcelinho Huertas se destacou com sete pontos e duas assistências. No segundo, mesmo após várias mexidas de Petrovic, a seleção seguiu com boa atuação, especialmente dos experientes Anderson Varejão, Alex e Leandrinho, e foi para o intervalo com cinco pontos de vantagem (43 a 38).

Depois do descanso, o Brasil manteve a regularidade e conseguiu ficar 15 pontos na frente. Os montenegrinos buscaram uma reação com cestas de três, mas Marcelinho Huertas seguiu se destacando com mais sete pontos e quatro assistências.

Petrovic mexeu de novo e voltou para o último período com Rafa Luz, Marquinhos e Leandrinho nos lugares de Marcelinho Huertas, Alex e Bruno Caboclo. Mesmo com as mudanças, o ritmo não caiu, mas Montenegro não desistia e, com uma bola de três atrás da outra, a diferença diminuiu para um ponto a pouco menos de quatro minutos do final. Depois de um bom tempo sem marcar, Leandrinho pontuou e o Brasil se segurou para vencer a terceira partida no Mundial.