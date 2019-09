Inter vence Cruzeiro por 3 a 0 e fará final da Copa do Brasil com Athletico-PR

O Inter venceu o Cruzeiro por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (4) no estádio Beira-Rio e se classificou para a final da Copa do Brasil. O Colorado precisava apenas de um empate, pois havia vencido a partida de ida no Mineirão por 1 a 0. Mas optou por atacar o adversário, foi superior e mereceu a vitória. Os gols foram marcados por Guerrero, duas vezes, e Edenilson.