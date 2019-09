Torres vai ganhar primeira quadra pública de beach tennis

A prática de esportes na praia vai ganhar em breve nova opção em Torres, um dos balneários mais concorridos no verão no Litoral gaúcho. A praia da Cal terá, até o fim deste mês, a primeira quadra de beach tennis pública da cidade. O projeto é uma iniciativa do grupo Amigos do Beach Tennis da Praia da Cal.

A quadra será montada na Praça Nossa Senhora dos Navegantes. A ação uniu os esportistas e a prefeitura, que disponibilizou o espaço e se tornou parceira da proposta. A infraestrutura foi conseguida pelos praticantes. Eles já praticam a modalidade na areia, mas acabam enfrentando limitações devido às marés, que encobrem a área onde ocorrem as partidas. Hoje são cerca de 200 participantes da modalidade de todas as idades.

O espaço chega para fomentar o esporte, lazer, atividade física, inserção e promoção social de toda a comunidade, aposta o grupo.

Além da prática do esporte, o projeto assegura outros benefícios para a população, como mais segurança e a revitalização da praça. A prefeitura promete implantar banheiros públicos para os frequentadores do espaço, que já tem quadras de futebol e vôlei, além de aparelhos para ginástica ao ar livre.

O grupo que lidera a montagem da estrutura quer também promover projetos sociais no local. O calendário ainda será definido. Serão desenvolvidas ações educativas para crianças e adolescentes das escolas municipais e estaduais, segundo os esportistas.

Torres é referência no beach tennis no Rio Grande do Sul. A cidade sedia campeonatos nas areias das praias dos Molhes, Grande e da Cal, assim como em clubes e quadras particulares. Eventos nacionais e internacionais reúnem atletas e amantes do esporte, como acontece no RS Cup de Tennis, programação internacional com a presença dos primeiros colocados no ranking mundial e outros 700 participantes. O Aberto SAPT de Beach Tennis reúne cerca de 300 inscritos, entre profissionais e amadores.