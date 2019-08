Empate e eliminação no Beira-Rio

O maior público do Beira-Rio, 49.614 pessoas, viu uma partida digna de dois grandes do futebol brasileiro em um torneio continental. Após um primeiro tempo sonolento do Inter e controle total do Flamengo, os donos da casa acordaram na etapa final, saíram na frente do marcador, mas o gol carioca foi uma ducha de água fria no time e na torcida. O sonho da semifinal gaúcha na Libertadores da América acabou ontem, com o Flamengo se credenciando para enfrentar o Grêmio na próxima fase. Os jogos da semi serão nos dias 2 e 22 de outubro.

A torcida ainda estava em chamas com o início da partida, quando no primeiro minuto, Arrascaeta recebeu sozinho e chutou com perigo. Lomba espalmou. No lance seguinte, com o meio-campo colorado totalmente aberto, Cuéllar deu um passe preciso para Gabigol bater da entrada da área para mais uma intervenção importante de Lomba.

Aos poucos o Inter foi se encontrando em campo. As primeiras chegadas foram na bola parada, em cobranças de escanteio, mas sem perigo. Com as linhas adiantadas, o Fla marcava em cima, pressionando o Inter em seu campo. Com mais posse de bola e um toque refinado, os cariocas controlavam as ações e, aos 22, foi a vez de Bruno Henrique concluir para Lomba botar para escanteio.

A primeira jogada construída dos donos da casa saiu apenas aos 41 minutos. Bruno avançou pela direita e cruzou para Patrick, na meia-lua, chutar para fora. Ao passo que se atirava ao ataque, os espaços surgiam para os visitantes. Em um desses contra-ataques, Éverton Ribeiro deixou Gabigol na cara de Lomba, mas o camisa 9 chutou para fora.

Mesmo sem alterações, o Inter voltou diferente para a etapa final. Em oito minutos, Odair Hellmann colocou Nico e Wellington Silva, jogando o time para frente. E se com a bola rolando estava difícil, o gol saiu na bola parada. Aos 16, D’Ale cobrou falta na área e Rodrigo Lindoso desviou para o fundo das redes. Depois de cinco minutos em revisão com o árbitro de vídeo, o gol foi validado.

O Beira-Rio explodiu e o time cresceu. Do outro lado, os cariocas sentiram o gol sofrido e recuaram. Aos 37, Odair sacou Cuesta e colocou Sarrafiore. Mas a ousadia colorada foi castigada dois minutos depois. Em contra-ataque mortal, Bruno Henrique avançou e rolou para Gabigol empurrar para o gol. Os minutos seguintes foram de tristeza e reconhecimento do torcedor ao empenho do time diante de sua torcida.