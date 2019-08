Com classificação às semifinais, Grêmio bate recordes no torneio

A classificação às semifinais da Libertadores da América, depois da vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, na terça-feira, em São Paulo, representa uma marca inédita para o Grêmio na competição continental. Em sua 19ª participação no torneio, o Tricolor jogará a décima semifinal, se igualando, assim, ao São Paulo como representante brasileiro com mais participações nesta fase.

O técnico Renato Portaluppi destacou a alegria de todos após o emocionante jogo no Pacaembu. "Falei na preleção: o nosso torcedor tem que se sentir muito orgulhoso por tudo que esse grupo vem fazendo nos últimos anos. O grupo é muito unido, fechado. Eu me sinto privilegiado de estar à frente dele", apontou.

Esta será a terceira vez seguida que o Grêmio disputará as semifinais da Libertadores, todas com Renato no comando. Em 2017, ano da conquista do tricampeonato, bateu o Barcelona, de Guayaquil, no Equador, e avançou à final contra o Lanús, da Argentina. No ano passado, acabou caindo diante de outro argentino, o River Plate.

Além de se tornar um dos maiores semifinalistas brasileiros da Libertadores, o clube obteve outras marcas importantes. Conseguiu a vitória de número 101 na competição, a maior entre os clubes do País, marcando ainda o primeiro triunfo sobre o Palmeiras no Pacaembu. Além disso, virou pela primeira vez uma derrota em mata-mata sofrida dentro de casa.

"Foi uma vitória heroica, épica. Fazia 11 anos que o Grêmio não ganhava do Palmeiras aqui. Mais um recorde quebrado. Sabia que a equipe tinha condições de chegar aqui e ganhar o jogo. Tivemos forças para reagir", ressaltou o treinador.

Voltando as atenções para o Campeonato Brasileiro, o grupo iniciou a preparação para enfrentar o São Paulo, sábado, no Morumbi. Assim, o elenco permanece treinando na capital paulista. O treino de ontem foi realizado no CT do Corinthians.

Como na próxima semana o Grêmio tem o duelo da volta diante do Athletico-PR, pelas semifinais da Copa do Brasil, a tendência é de que os titulares sejam preservados. O atacante Everton, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, deve estar em campo. Já o volante Maicon, que deixou o jogo contra o Verdão com dores na panturrilha direita ainda no primeiro tempo, passará por exames.