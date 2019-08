Virada 'copeira' garante o Grêmio nas semifinais

Foi sofrido, foi suado, foi emocionante. E não era para menos: afinal, se tratava de um jogo decisivo, valendo vaga nas semifinais da Libertadores da América. Depois de perder em casa por 1 a 0, o Grêmio teve uma exibição digna de time “copeiro” nesta terça-feira (28) e conseguiu uma classificação tida como improvável. Geromel, Alisson e, principalmente, Everton, tiveram grandes atuações individuais, mas o que prevaleceu foi o coletivo na vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Palmeiras, em São Paulo. Como a Libertadores conta com saldo qualificado, o placar apertado foi suficiente para o time de Renato Portaluppi. O adversário da próxima fase sai hoje, do confronto entre Inter e Flamengo – ou seja, a probabilidade de Grenal, que é muito grande na final da Copa do Brasil, se torna uma realidade mais próxima no torneio continental.

No começo, o panorama não parecia dos melhores. O jogo no Pacaembu (o Allianz Parque havia sido reservado para um show) seguia em um ritmo favorável ao time de Felipão – o Grêmio tocando a bola sem efetividade, e o Palmeiras no contra-ataque, só administrando a vantagem. Aos 13 minutos, a situação ficou dramática para o Tricolor. Após cruzamento na área, Paulo Victor saiu mal e Luiz Adriano aproveitou a sobra para abrir o placar. Pressionado pelos palmeirenses, o argentino Néstor Pitana assinalou gol legal.

Em poucos minutos, aconteceu o que parecia impossível. Aos 17, Alisson cobrou falta na área e Everton, quase sem ângulo, empatou. Aos 21, em inversão de papéis, Cebolinha arrancou da intermediária, limpou a marcação e chutou em cima de Weverton. No rebote, Alisson apareceu livre para tocar para o gol vazio: 2 a 1.

Abalado, o Palmeiras se obrigou a partir para o ataque para buscar o empate. Demorou para reagir, mas, quando o fez, quase conseguiu marcar. Primeiro aos 41, após cobrança de falta, em que Willian acertou a trave no rebote; depois aos 43, em nova saída errada de Paulo Victor, que Willian não soube aproveitar, mandando para fora.

Na etapa final, Felipão provou de seu próprio “veneno”. Com o regulamento na mão, o Tricolor soube segurar o ímpeto palmeirense e, quando ficava com a bola, criava as melhores chances. A pressão paulista seguiu até o fim, mas sem efetividade. Só causou um arrepio na espinha dos gremistas nos acréscimos, quando o VAR foi acionado para verificar um possível toque de mão de Rômulo na área. O árbitro verificou o lance e não marcou o pênalti, acabando de vez com as esperanças dos donos da casa. No sufoco, o Tricolor segurou o resultado até o fim e comemorou a suada – e merecida – classificação para mais uma semifinal de Libertadores.