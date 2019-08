Contra o Goiás, suplentes do Inter buscam segunda vitória fora de casa

No retorno para Porto Alegre, após a derrota para o Flamengo por 2 a 0, pelas quartas de final da Libertadores, os jogadores do Inter receberam o afago de alguns torcedores no aeroporto Salgado Filho. Para pensar em seguir no torneio continental, o Colorado precisará, no mínimo, devolver o resultado sobre os cariocas e tentar a classificação nos pênaltis. Não faltará apoio para encarar o desafio. De acordo com a assessoria do clube, a previsão é de 48 mil torcedores no Beira-Rio na próxima quarta-feira.