Grêmio perde para o Palmeiras em casa e se complica na Libertadores

No embate dos ídolos, melhor para o mais experiente: com um belo gol de Gustavo Scarpa, o Palmeiras de Luiz Felipe Scolari levou vantagem sobre o Grêmio de Renato Portaluppi, que acabou perdendo por 1 a 0, nesta terça-feira (20), na Arena, em jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América. Agora, os gaúchos jogam em São Paulo, na próxima terça-feira, precisando de qualquer vitória (exceto o 1 a 0, que leva para os pênaltis) para avançar às semifinais. Foram mais de 47 mil torcedores que saíram decepcionados da Arena.

Em um jogo em que a habilidade individual prevaleceu, o Grêmio teve domínio de bola, mas pouco criou. Com controle total do meio-campo, Maicon, Matheus Henrique e Jean Pyerre tinham liberdade para criar jogadas. Só que a primeira chegada foi do Verdão. Aos cinco minutos, em lateral batido para a área por Marcos Rocha, a bola sobrou para Dudu que concluiu por cima do gol. A resposta veio três minutos depois: Jean Pyerre arriscou de longe e a bola levou certo perigo ao gol de Weverton. A primeira notícia ruim para o Tricolor foi a lesão de Cortez, que, logo aos 18 minutos, precisou sair para a entrada de Juninho Capixaba.

Mesmo com mais posse de bola, os donos da casa foram surpreendidos por uma bola parada. Aos 30, em cobrança de falta, Marcos Rocha apenas rolou para Gustavo Scarpa que acertou um chute forte, mortal, que ainda tocou no travessão antes de morrer no fundo das redes de Paulo Victor. O gol abateu a torcida e o time que, mesmo seguindo com a bola, não sabia o que fazer.

As equipes voltaram iguais para a etapa final e, pior, o Grêmio não mudou a atitude e seguiu apático. Em dois lances seguidos, os visitantes quase ampliaram. Paulo Victor salvou cabeçada de Dudu e Luiz Adriano desperdiçou outra vez de cabeça, mandando para fora.

O Tricolor começou a ensaiar algumas chegadas perigosas com Everton, mas o camisa 11 era parado na forte marcação palmeirense. Aos 30, Dudu quase marcou o segundo dos visitantes. No lance seguinte, Felipe Melo recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. Os minutos a seguir foram de pressão tricolor e o Palmeiras apenas se defendendo. Mas, sem inspiração, o Grêmio não conseguiu reverter o quadro na Arena.