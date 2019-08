Grêmio vence o Athletico-PR por 2 a 0 e fica muito perto da final

Mais de 43 mil pessoas viram o Grêmio se aproximar, e muito, de sua nona final de Copa do Brasil e seguir em busca da sexta taça. Com um gol em cada etapa, o Tricolor fez 2 a 0 sobre o Athletico-PR, nesta quarta-feira (14), na Arena, e construiu uma bela vantagem para o jogo de volta, dia 4 de setembro, em Curitiba. E o placar só não foi maior porque a equipe gaúcha perdeu boas chances de ampliar nos minutos finais.

Como era esperado, o Grêmio partiu para cima do Furacão desde o início do jogo. Com as linhas avançadas e mais posse de bola, os donos da casa empurraram os paranaenses para o seu campo. Era nítido que o Athletico tinha como estratégia segurar o ímpeto do adversário, apoiado pela torcida.

Por 24 minutos, o time de Tiago Nunes parecia conseguir isso, mas, depois de uma bela troca de passes, Jean Pyerre encontrou Everton na ponta esquerda. O camisa 11 fez um cruzamento no capricho, na cabeça do contestado André, que desviou com leveza para abrir o marcador.

Assustado, o Athletico demorou alguns minutos para se recuperar do gol sofrido. Entretanto, o Tricolor demonstrou um nervosismo inexplicável para um time que estava ganhando e jogando melhor - prova disso foram os cartões levados por Kannemann e Everton. No caso do atacante, foi o terceiro, o que o deixa fora do jogo de volta. Aos 41, o Furacão quase chegou à igualdade. Marcelo Cirino fez ótima tabela com Marco Ruben e ficou na cara de Paulo Victor. O camisa 10 finalizou forte, a bola subiu, e ainda tocou na trave, assustando o torcedor.

Os times retornaram iguais para o segundo tempo, mas o Athletico voltou com outro comportamento. Com boa troca de passes, os paranaenses ficaram mais tempo no campo gremista, mas sem nenhum lance efetivamente agudo. O Tricolor passou a correr atrás do adversário. Conservador, o time de Renato Portaluppi passou a investir nos contra-ataques.

E se com a bola rolando, o Grêmio não conseguia se aproximar, foi na bola parada que aumentou a vantagem. Aos 27 minutos, Jean Pyerre cobrou falta da intermediária, a bola quicou e entrou no cantinho esquerdo de Santos. Dois minutos depois, Alisson, em jogada individual, fez tudo certo, entrou na área a dribles, mas chutou para fora. Nos minutos finais, Tardelli desperdiçou outra chance de liquidar o Furacão.