Guerrero não será liberado da seleção peruana, afirma jornal

Apesar dos apelos da direção - e dos torcedores, nas redes sociais, com a hashtag #LiberemOGuerrero -, a Federação Peruana de Futebol (FPF) não deve se solidarizar com o Inter e liberar o centroavante Paolo Guerrero da próxima convocação para a seleção de seu país. A informação é do jornal esportivo local Líbero, que publicou matéria ontem sobre o assunto.

O Peru tem dois amistosos marcados para as próximas data Fifa, contra Equador e Brasil, nos dias 5 e 10 de setembro, respectivamente. No dia 4, o Colorado encara o Cruzeiro, em jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil e, caso avance, já entra em campo para decidir o título na semana seguinte, mais precisamente no dia 11 de setembro.

"De qualquer forma, Ricardo Gareca (técnico do Peru) parece estar convicto de que Paolo Guerrero disputará estes amistosos e não poderá estar com o Inter na Copa do Brasil", afirma o periódico.

O diretor executivo do Inter, Rodrigo Caetano, se reuniu na terça-feira com Agustín Lozano, presidente da FPF, para oficializar o pedido para que o jogador não seja convocado. Porém, conforme o Líbero, uma fonte ligada à federação adiantou que o atleta não será dispensado. "Paolo Guerrero será chamado. Por política esportiva, não cedemos nenhum jogador. Se os brasileiros fazem seus torneios sem levar em conta as datas da Fifa, é problema deles", declarou a fonte. A convocação para a seleção do Peru está prevista para o dia 23.

Ontem, o presidente do Inter, Marcelo Medeiros, e o vice de futebol Roberto Melo estiveram reunidos com o presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), Alejandro Domínguez. Um dos argumentos para sensibilizar os cartolas da entidade é de que o técnico Tite não deve convocar atletas de clubes brasileiros que estejam em fases decisivas da na Libertadores e Copa do Brasil. Com 11 gols em 17 jogos, Guerrero é o artilheiro do Inter na temporada. Além disso, conduziu o Peru ao vice-campeonato da Copa América.

Dentro de campo, Odair Hellmann voltou a comandar um treinamento visando ao próximo jogo, sábado, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza, na capital cearense. Para essa partida, o técnico deve utilizar reservas, já que o foco é o duelo contra o Flamengo, na próxima quarta-feira, pelas quartas de final da Libertadores.