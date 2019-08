Internacional aposta em boa relação e deixa ídolos no fim da fila para renovação

O Internacional já renovou contratos de mais da metade dos jogadores titulares. Mas dois vínculos em especial, que acabam no fim do ano, ainda não tiveram aberta efetivamente negociações de ampliação. Rafael Sóbis e D'Alessandro, ídolos do clube, estão no fim da fila dos gabinetes, mas há razões para isso.

Em ambos os casos, existe confiança mútua. Tanto os estafes dos atletas quanto a direção do Internacional entendem que a relação entre eles não é apenas profissional. Por isso, o assunto é tratado com total tranquilidade.

D'Ale, de 38 anos, renovou no ano passado por mais um ano. O vínculo acaba em dezembro deste ano. Ele já disse, mais de uma vez, que irá fazer uma avaliação ao fim da temporada e definirá o que pretende. Não está pensando em aposentadoria, mas irá conversar com a direção do clube em um momento oportuno.

Por outro lado, partem da Argentina informações sobre o interesse do Racing em seu retorno ao país para encerramento da carreira.

Já Rafael Sóbis, de 34 anos, assinou em janeiro um vínculo de uma temporada. Ídolo do clube pelas conquistas das duas Libertadores na história do Internacional, ele disse que "voltou para casa" em sua chegada e não cansa de ressaltar a sua relação "além do profissional" com o clube.

Sóbis ainda não foi procurado para renovar contrato, mas isso não é tratado como empecilho. No momento certo, as partes entendem que poderão, sem grandes dificuldades, ampliar a ligação dele ao clube de seu coração.

A direção do Internacional entende que a relação positiva com ambos possa pesar na hora de ampliar os contratos. Mas agora não quer tirar o foco das fases decisivas de Copa do Brasil e Libertadores.

Entre os titulares, Marcelo Lomba (2022), Victor Cuesta (2022), Moledo (2022), Edenilson (2022), Patrick (2021), Uendel (dezembro de 2020) e Nico López (2021) já tiveram contratos renovados.

Restam pendências importantes no contexto atual como o lateral direito Bruno, cujo vínculo vence no fim desta temporada. Além de Sobis e D'Alessandro.

O Internacional joga no sábado (17) contra o Fortaleza pelo Brasileiro, e na quarta-feira (21) seguinte começa a disputar uma vaga na fase semifinal da Libertadores contra o Flamengo. Na Copa do Brasil, defenderá a vantagem obtida com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida contra o Cruzeiro. O jogo de volta, que vale vaga na final do torneio, está marcado para 4 de setembro, em Porto Alegre.