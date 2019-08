Tricolor se prepara para reencontrar Athletico-PR após arrancada de 2016

Um dos jogos emblemáticos para a conquista do título da Copa do Brasil de 2016 pelo Grêmio foi com o Athletico-PR, adversário de amanhã, às 21h30min, na Arena. O confronto de três anos atrás, válido pelas oitavas de final, foi duro, com a classificação gaúcha vindo apenas nos pênaltis, após vitória gremista por 1 a 0 na Arena da Baixada e triunfo do Furacão em Porto Alegre. Agora, o duelo é pela semifinal.

Ontem, após o treino sob forte chuva no CT Luiz Carvalho, o capitão Maicon relembrou a partida de 2016. "Para mim foi um mata-mata que ficou marcado pela situação do jogo e porque dali iniciamos uma arrancada para a conquista dos títulos. Se tivessem feito o gol (na última cobrança de pênalti), talvez nem tivéssemos todas as conquistas que tivemos depois", lembrou o volante.

Após a conquista daquele ano, veio a sequência de títulos que marcou a terceira passagem do técnico Renato Portaluppi pelo Tricolor - Libertadores, Recopa Sul-Americana e dois regionais. "Temos que relembrar essas conquistas para fazer grandes jogos em busca de títulos novamente", completou Maicon.

Com todo o grupo à disposição, a previsão de formação para amanhã tem apenas uma dúvida: André ou Diego Tardelli. A tendência é de que André siga entre os titulares, com Tardelli como opção no banco de reservas. O camisa 9 não viajou para o Rio de Janeiro, onde o Tricolor perdeu por 3 a 1 para o Flamengo, sábado, pelo Brasileirão. Ele permaneceu treinando em Porto Alegre e parece ter se recuperado da dor nos tendões.

A primeira parte do treino de ontem foi fechada à imprensa. Dessa forma, não se viu esboço de time. O Grêmio deve ir a campo com Paulo Victor; Leonardo Gomes, Geromel, Kannemann e Cortez; Matheus Henrique, Maicon, Jean Pyerre, Alisson e Everton; André (Tardelli). Hoje, Portaluppi comanda o último treino antes da partida com o Furacão.