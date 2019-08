Inter deve ter equipe 'quase' titular contra o Corinthians no Beira-Rio

O Dia dos Pais será dia de Inter para o torcedor colorado. Neste domingo, às 11h, o time de Odair Hellmann recebe o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. E, como não tem jogo no meio da próxima semana, a tendência é de que o time escalado pelo técnico Odair Hellmann seja o mais próximo do titular.

Como cumpriu suspensão pela Copa do Brasil, D'Alessandro está descansado para entrar em campo pelo Brasileirão. Alguns jogadores devem ser preservados. É o caso de Rodrigo Lindoso, que atuou no sacrifício após sofrer uma entorse no tornozelo, e de Edenilson, que deixou o gramado na parte final da vitória sobre o Cruzeiro por 1 a o pela Copa do Brasil. Com uma fisgada no músculo da coxa, o camisa 8 achou melhor ser substituído e passará por exames nesta sexta-feira.

A torcida colorada reconheceu o bom empenho da equipe em Belo Horizonte, o que acabou colaborando para a demissão do técnico Mano Menezes do time mineiro. Cerca de 50 torcedores foram ao aeroporto Salgado Filho para receber a delegação na tarde desta quinta-feira.

Já pensando no jogo da volta com o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, a direção irá procurar a Federação Peruana de Futebol para não perder o atacante Paolo Guerrero na partida decisiva. A semifinal está marcada para 4 de setembro, em meio a dois amistosos do Peru, nos dias 5 e 10, diante do Equador e do Brasil. Além do pedido, a diretoria cogita a possibilidade de alteração do confronto que definirá um dos finalistas do torneio junto à CBF.