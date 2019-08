Sandy e Júnior fazem Palmeiras enfrentar Grêmio no Pacaembu

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Por causa de Sandy e Júnior, o Palmeiras não vai decidir a vaga na semifinal contra o Grêmio, na Libertadores, em casa.

A dupla vai fazer show no Allianz Parque nos dias 24 e 25 deste mês. O jogo de volta das quartas de final entre as duas equipes será no dia 27. A Conmebol comunicou a CBF nesta quarta (7), que o jogo foi transferido para o Pacaembu.

A partida de ida está marcada para uma semana antes, 20 de agosto, na Arena do Grêmio.

No ano passado, o Allianz Parque recebeu 24 shows e, quando a grama fica prejudicada após algum evento, a WTorre (administradora da arena) e o Palmeiras fazem o replantio. No caso do jogo contra o Grêmio, não haverá tempo para isso.

A mudança pode descontentar a torcida, mas não deverá ser muito contestada pelos jogadores, descontentes com o estado atual do campo. Na partida das oitavas de final do torneio sul-americano, contra o GodoyCruz (ARG), o colombiano Miguel Borja torceu o tornozelo ao pisar em um buraco.