Grêmio só empata com a Chape na Arena

O Grêmio segue invicto após a parada para a Copa América, mas não consegue vencer os times da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro - e, desta vez, com os titulares, já que não joga no meio da semana. Na noite de ontem, pouco mais de 15 mil torcedores enfrentaram o frio e viram um jogo repleto de gols e alternâncias à frente do placar. No final, Grêmio e Chapecoense ficaram no 3 a 3, e os gaúchos perderam a chance de se aproximar da parte de cima da tabela.

Não demorou para os donos da casa abrirem o marcador. Aos oito minutos, Alisson cobrou escanteio da direita e Geromel subiu mais alto e cabecear para o fundo das redes. Mas os visitantes foram rápidos na busca pelo empate. Três minutos depois, Everaldo invadiu a área, driblou a zaga e chutou forte no canto direito de Paulo Victor.

E no jogo de toma lá, dá cá, o Tricolor voltou a ficar na frente do placar aos 26. Maicon acionou Everton no meio e o camisa 11 arriscou de fora da área, contando com a ajuda do Tiepo para marcar o segundo. Se enganou quem imaginava que a Chape se intimidaria. Aos 34, Camilo cobrou escanteio pela direita, Campanharo se antecipou à marcação na primeira trave e desviou de cabeça para deixar tudo igual mais uma vez.

Os times voltaram iguais para a etapa final. O Grêmio pressionou nos primeiros minutos, mas errava muito o passe final. E a Chape só aguardava algum erro do adversário e, aos 15, Maicon e Cortez falharam na troca de passes e a bola ficou com Augusto, que cruzou para Arthur Gomes se antecipar a Kannemann e mandar para as redes.

Após o revés, o Tricolor partiu para cima. Aos 31, Tardelli cabeceou sozinho na pequena área e Tiepo fez um milagre. Só que quatro minutos depois, Luan cobrou falta e Tardelli desviou de cabeça para empatar novamente.

Aos 38, Everton acertou o travessão, virando para o Tricolor. Nos acréscimos, ainda teve um pênalti marcado para os gremistas, mas o árbitro de vídeo foi consultado e o juiz voltou atrás em sua decisão.