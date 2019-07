Grêmio oficializa contratação do atacante Luciano, ex-Fluminense

A diretoria do Grêmio oficializou nesta segunda-feira a contratação do atacante Luciano, que deixou o Fluminense para suprir a baixa de Felipe Vizeu no time gaúcho. O clube de Porto Alegre adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador de 26 anos, que assinou contrato até dezembro de 2022.

Luciano vinha defendendo o Fluminense, para o qual estava emprestado pelo Leganés, da Espanha, deste junho do ano passado. E vinha sendo um dos destaques da equipe. Ele era o artilheiro do time carioca no ano, com 15 gols em 31 partidas. Luciano tinha vínculo de empréstimo com o Flu até junho de 2021.

O atacante, natural de Anápolis (GO), poderá defender o Grêmio normalmente no Campeonato Brasileiro porque não havia completado a sequência de sete partidas pelo Flu, o que inviabilizaria sua presença em outro time da primeira divisão. Na Copa Libertadores, ele poderá ser inscrito se o time gaúcho avançar às quartas de final.

Nesta quinta, o Grêmio fará o jogo da volta contra o Libertad, pelas oitavas de final da competição sul-americana. Curiosamente, Luciano chegou a assistir ao jogo de ida na Arena do Grêmio, na semana passada. Ele será apresentado oficialmente na sexta-feira, logo após o treino.

No time de Renato Gaúcho, Luciano será opção para o ataque, principalmente em razão da baixa prolongada de Felipe Vizeu, em recuperação de lesão no joelho esquerdo. Ele passou por cirurgia no dia 21. Ele deve ficar ao menos dois meses afastado dos gramados.