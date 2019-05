Após o susto, Inter bate o Paysandu

12

685678

2019-05-23 22:27:00

Deivison Ávila

Quem imaginou que o Paysandu viria a Porto Alegre apenas para se defender, se enganou. Nesta quinta-feira, o Papão da Curuzu não se intimidou e até assustou o Inter. Sob chuva constante, pouco mais de 15 mil pessoas foram ao Beira-Rio para assistir o Colorado sair na frente, sofrer o empate, mas retomar o controle e vencer por 3 a 1 o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Para o confronto de volta, na próxima semana, o Inter pode até perder por um gol que avança no torneio, que não tem mais o gol qualificado.

Aos poucos, o Inter passou a dominar as ações e articular boas jogadas a partir do meio-campo. Aos 18 minutos, D'Alessandro cobrou falta da intermediária com maestria, a bola passou pela barreira, explodiu no travessão, e voltou nas costas do goleiro Mota, saindo pela linha de fundo. Aos 25, Nico López cruzou da direita e Guerrero subiu mais alto para cabecear cruzado, mas Mota, atento, segurou firme.

No entanto, no lance seguinte, os gringos entraram em ação para abrir o marcador. D'Ale deu passe para Nico, que deixou o peruano na cara de Mota, tudo de primeira, e o atacante tocou na saída do goleiro do Paysandu. Já nos acréscimos, o uruguaio quase marcou um golaço. Ele viu Mota adiantado e tentou encobri-lo, mas o camisa 1 deu um passo atrás para dar um tapinha e evitar o segundo gol.

Na segunda etapa, o que não continuou igual foi o marcador. Logo no segundo minuto de bola rolando, Bruno Collaço cruzou da esquerda e encontrou Micael livre no meio da área. O capitão paraense subiu mais alto e cabeceou forte para deixar tudo igual no Beira-Rio. Mas o susto na torcida foi desfeito aos 12. D'Ale cobrou escanteio, Emerson Santos desviou de cabeça e encontrou Rodrigo Lindoso, sozinho, na pequena área, tocar para o fundo do gol e devolver o Inter à frente do placar.

O gol trouxe tranquilidade e o time saiu em busca do terceiro gol. E após algumas chances desperdiçadas, o Colorado aqueceu a torcida mais uma vez. Aos 33, Sobis cobrou escanteio, Mota demorou a sair do gol, e Guerrero cabeceou seguro para marcar o segundo dele no jogo e dar números finais ao confronto.

Agora, o Inter muda o foco e volta às atenções para o Campeonato Brasileiro. No domingo, a equipe vai até a Vila Belmiro para enfrentar o Santos, pela 6ª rodada da competição. Caso Odair não preserve ninguém, o time deve ser o mesmo que entrou em campo nesta quinta-feira.