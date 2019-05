Hamilton domina treino livre em Mônaco; Bottas é o segundo

12

685581

2019-05-24 03:00:00

Piloto britânico liderou as duas sessões no circuito de rua em Montecarlo BORIS HORVAT/AFP/JC

A possibilidade de a Mercedes conquistar a sexta dobradinha na temporada 2019 da Fórmula 1 é real. Nesta quinta-feira, a equipe dominou o segundo treino livre para o GP de Mônaco, com seus pilotos ocupando as duas primeiras posições da atividade e Lewis Hamilton sendo o mais rápido no circuito de rua de Montecarlo.

Após ser o mais rápido do primeiro treino livre, o britânico melhorou o desempenho no segundo, quando cravou o tempo de 1min11s118 na mais rápida das suas 41 voltas. Seu companheiro de equipe e neste momento principal concorrente na briga pelo título, o finlandês Valtteri Bottas, foi o segundo colocado com uma desvantagem de 0s081 em relação, com a marca de 1min11s199.

O alemão Sebastian Vettel foi o terceiro ao marcar 1min11s881 com a sua Ferrari, mas a distância de 0s763 para o líder indica a dificuldade para a equipe italiana ser competitiva na disputa com a Mercedes no fim de semana. O francês Pierre Gasly, da Red Bull, veio logo atrás, com 1mi11s938, sendo o último piloto a cravar uma volta em menos de 1min12 no segundo treino livre em Montecarlo.

Já a primeira sessão do dia foi equilibrada. Hamilton liderou com o tempo de 1min12s106 e o segundo colocado foi o holandês Max Verstappen, da Red Bull, ficando bem próximo ao britânico, com uma desvantagem de apenas 0s059. Bottas também brigou pela liderança, tanto que ficou a apenas 0s072 do líder, ainda que somente na terceira posição. Competindo em casa Charles Leclerc foi apenas o décimo no último treino do dia, mas fechou a primeira sessão em quarto lugar, a 0s361 de Hamilton.

As atividades do GP de Mônaco serão retomadas neste sábado, quando ocorrem o terceiro treino livre, a partir das 7h (de Brasília), e a sessão de classificação para o grid, às 10h. A largada para a prova está marcada para as 10h10min de domingo. Hamilton lidera o Mundial com 112 pontos, contra 105 de Bottas. Verstappen vem bem atrás, com 66, seguido de Vettel, com 64.