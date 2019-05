Em jogo morno, Juventude e Grêmio ficam no 0 a 0

12

685460

2019-05-22 23:38:00

Penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro (em cinco partidas, são dois empa-tes e três derrotas) o Grêmio tinha no jogo contra o Juventude, ontem, no Alfredo Jaconi, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, uma boa oportunidade de espan-tar a má fase. Mas não conseguiu. Em um duelo entre um time da Série A e outro que hoje está na C, o que se viu foi um inesperado equilíbrio de forças - há dois meses, no mesmo estádio, o Tricolor aplicou 6 a 0 na equipe caxiense, pelo Gau-chão. Assim, o clássico regional acabou empatado em 0 a 0. A vaga nas quartas de final será decidida na próxima quarta-feira, às 21h30min, na Arena.

Embora pouco confiável na defesa – que mais uma vez teve Michel jogando de improviso –, e nada efetivo no ataque, o Tricolor mostrou melhora em relação aos jogos anteriores, pelo menos no primeiro tempo. Sofreu algum trabalho na mar-cação e levou sustos - aos nove minutos, Paulo Victor salvou chute de Denner - mas, do meio para a frente, demonstrou alguns lampejos de criatividade, especi-almente quando a bola chegava aos pés do jovem Jean Pyerre. Outro garoto, Ma-theus Henrique, foi um dos raros destaques do time.

Com controle da posse de bola, insistiu bastante nas laterais pela linha de fun-do, buscando principalmente Juninho Capixaba – que, assim como André, foi responsável por arremates perigosos, só que para fora.

Aos 36, Everton quase abriu o placar, mas Carné se esticou e mandou para es-canteio. Pouco depois, André escorou para Capixaba, que cabeceou por cima do travessão.

Na etapa final, o jogo foi movimentado, mas com as duas equipes tendo muita dificuldade para finalizar. Portaluppi tentou mudar a situação colocando Thaciano e, posteriormente, Pepê e Felipe Vizeu no ataque. As mudanças não surtiram efei-to. Já o Juventude fez o que pôde para abrir o placar, mas esbarrou em suas limi-tações. Dessa forma, o empate sem gols ficou de bom tamanho para as duas equipes.

Buscando encerrar o jejum de derrotas, o Grêmio terá um páreo duro no sábado, quando recebe o Atlético-MG, pelo Brasileirão. Já o Juventude, de boa campanha na terceira divisão, encara o São José, no Passo D’Areia.

Ontem, foi confirmada a troca com o Santos entre o atacante Marinho e David Braz, a tão aguar-dada peça de reposição para a defesa tricolor. O jogador deve chegar em Porto Alegre na próxi-ma semana.