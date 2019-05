Grêmio e Santos preparam anúncio da troca entre Marinho e David Braz

12

685438

2019-05-22 19:35:00

A troca de Santos e Grêmio entre Marinho e David Braz está muito próxima de ser anunciada oficialmente. Os clubes estavam muito perto de concluir o negócio desde terça-feira (21) e restava apenas que o Peixe entrasse em acordo salarial com atacante, o que ocorreu na tarde desta quarta-feira (22). A expectativa é que a troca seja anunciada até o final desta semana.

O empresário do jogador, Jorge Machado, confirmou o acerto, e o atacante deve assinar com o Santos até o final de 2022. O Tricolor gaúcho já tinha entrado em acordo com o zagueiro David Braz com relação aos valores contratuais.

O Santos vai pagar cerca de R$ 5 milhões ao Grêmio para trazer o atacante de 28 anos em definitivo para a Vila Belmiro. De início, o Santos havia pensado no empréstimo do jogador para liberar David Braz, mas preferiu contar com Marinho em definitivo.

O atacante chega para ser uma das opções para substituir o atacante Rodrygo, que se apresenta ao Real Madrid em julho. Ele tem a aprovação do técnico Jorge Sampaoli, que o classificou como desequilibrante.

Do lado gremista, Braz já é alvo do clube desde o ano passado e foi um pedido do técnico Renato Gaúcho, que vem tendo que improvisar o volante Michel no setor.