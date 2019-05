Por falta de jogadores, Tite altera atividade na apresentação da seleção

12

685382

2019-05-23 03:00:00

A seleção brasileira que vai disputar a Copa América já começou a se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Ontem, os primeiros jogadores a desembarcar no complexo esportivo da CBF.

A primeira atividade teve de ser mudada por falta de quórum. Três dos cinco convocados por Tite que deveriam se apresentar ontem tiveram problemas com voo no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, e não conseguiram chegar a tempo no Rio.

Com apenas dois atletas à disposição, a comissão técnica decidiu levar o primeiro dia de preparação para a academia da Granja Comary, o centro de treinamento da seleção - antes, a programação previa uma atividade no campo.

Apenas os atacantes Richarlison e David Neres chegaram a Teresópolis até o início da tarde de ontem. Os volantes Casemiro e Fernandinho e o centroavante Gabriel Jesus também eram aguardados, mas a conexão do trio atrasou e eles chegaram apenas à noite.

Richarlison foi o primeiro a chegar. O atacante do Everton apareceu no centro de treinamentos por volta das 11h, cinco horas antes do horário marcado para o primeiro treino do grupo. "Dá um frio na barriga. Quero logo ir para o campo e começar a treinar. Estou muito feliz de estar aqui com a seleção. É um momento único", declarou o jogador.

A atividade foi levada para o Centro de Excelência do Futebol Brasileiro, como a CBF chama a sua estrutura de preparação física e avaliação médica instalada na Granja Comary. O elenco irá se apresentar gradativamente. Além dos cinco que chegaram ontem, Tite terá à disposição o lateral-esquerdo Filipe Luís e o goleiro Ederson a partir de hoje.

Depois disso, o grupo só será encorpado na próxima terça-feira, quando chegará mais uma leva de atletas que atuam na Europa, entre eles Neymar, Daniel Alves, Marquinhos e Thiago Silva, do PSG. Até lá, a seleção fará atividades em campo com o reforço de 10 jogadores que atuam nas categorias de base.

O Brasil estreia na Copa América no dia 14 de junho, contra a Bolívia. A partida, válida pelo Grupo A, será disputada no Morumbi, em São Paulo.

Porto Alegre receberá cinco jogos da Copa América, três pela fase de grupos e dois na de mata-mata. A Capital receberá as seleções de Venezuela, Peru, Uruguai, Argentina e as convidadas Japão e Catar.