Kannemann tem lesão na coluna e deve desfalcar Argentina na Copa América

12

684667

2019-05-17 17:16:39

Walter Kannemann, zagueiro do Grêmio, deve virar desfalque na seleção argentina que jogará a Copa América, que será disputada no Brasil entre os dias 14 de junho e 7 de julho. O jogador sofreu uma lesão na coluna e passará por novos exames para determinar a gravidade do problema, mas, de antemão, já existe informação que o quadro clínico exige parada de algumas semanas.

Kannemann realizou exames médicos em Porto Alegre e teve constatada fissura em uma das vértebras. O zagueiro vai passar por outra bateria de análise para receber diagnóstico final. Em Buenos Aires, integrantes da comissão técnica da seleção já receberam informação de que o zagueiro precisará de pelo menos três semanas de tratamento.

O prazo inicial, mesmo sendo considerado mínimo para o problema na região da coluna, já afeta a preparação para a Copa América. A AFA (Associação de Futebol Argentina) divulga em 30 de maio a lista definitiva dos convocados para o torneio de seleções do continente.

Na quinta-feira (16), o zagueiro não trabalhou normalmente e só apareceu no gramado do CT Luiz Carvalho em meio ao treino. O zagueiro conversou com médicos e dirigentes do Grêmio antes de voltar ao vestiário.

Aos 28 anos, Kannemann está no Tricolor desde a metade de 2016. É titular absoluto do time, mas já seria desfalque na quinta rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo com o Ceará, pelo terceiro cartão amarelo.