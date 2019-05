Grêmio vai comprar a Arena neste ano, anuncia Bolzan

12

684389

2019-05-16 14:59:00

Guilherme Kolling

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, anunciou nesta quinta-feira (16) que o clube irá comprar a Arena neste ano. A informação foi divulgada durante reunião-almoço da Câmara Brasil-Alemanha, no Hotel Plaza São Rafael. O estádio em Porto Alegre é utilizado pelo Tricolor desde o final de 2012.

Bolzan e o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, palestraram sobre suas experiências na gestão. O dirigente do Grêmio fez um retrospecto de todas as medidas adotadas pelo clube para equilibrar as finanças desde 2015. O ideal de gastar apenas o que arrecada passou pela redução da folha de pagamento com um plantel milionário e com o aumento gradual da receita.

O Tricolor saltou de um orçamento de R$ 190 milhões em 2015 para R$ 440 milhões estimados em receitas neste ano. A dívida de curto prazo, que já foi de algumas dezenas de milhões de reais, está zerada. O único débito pendente, de longo prazo, vence em 2020 e é de R$ 9 milhões.

Segundo Bolzan, fora isso, o Grêmio não tem dívidas bancárias. “Mas devemos contrair uma neste ano, porque vamos comprar a Arena”, anunciou, durante sua fala, sendo interrompido por uma salva de palmas, puxada por conselheiros que prestigiaram o evento. A ideia é concluir a negociação com a OAS, proprietária do estádio, ainda neste ano.