Com Marta e Formiga, seleção feminina de futebol é convocada para o Mundial

2019-05-16 11:57:00

Folhapress

A seleção brasileira feminina de futebol foi convocada, nesta quinta-feira (16) para o Mundial. A veterana Formiga e as estrelas Marta e Cristiane estão entre as escolhidas pelo técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão. O Mundial será disputado de 7 de junho a 7 de julho, na França. A seleção brasileira está no Grupo C, com Jamaica, Austrália e Itália.

A estreia nacional será no dia 9, contra a Jamaica, em Grenoble. Quatro dias depois, o time de Vadão encara a Austrália, em Montpellier. O desfecho da primeira fase será no dia 18, diante da Itália, em Valencinnes.

Em entrevista após o anúncio das convocadas, Vadão mostrou-se otimista quanto ao desempenho na Copa. "Nós temos a pretensão de vencer. O nosso otimistmo em relação ao bom resultado está na cabeça de cada um de nós. Nossa expectativa é altamente positiva", diz o treinador, apesar dos maus resultados recentes.

O técnico da seleção ainda aposta no talento de Marta, 33, mas sabe que a veterana não pode ser a única a carregar a responsabilidade pelos resultados.

"Ela não tem a idade tão avançada que não possa desequilibrar", explica. "A Marta ainda é a Marta, mas não podemos jogar tudo nas costas dela para ela resolver. A equipe precisa ter uma estrutura que facilite o trabalho dela. Poder de decisão ela tem."

Outro elogio de Vadão sobrou para a meio-campista Formiga. Aos 41 anos de idade, ela vai disputar a Copa do Mundo pela sétima vez na carreira.

"Fiz um esforço muito grande para a Formiga voltar à seleção. Ela já tinha se despedido, mas atendeu o nosso pedido. Ela não é desse planeta. Tem 41 anos e renovou com o PSG", sentenciou o treinador.

Confira a lista das convocadas

Goleiras

Aline (Tenerife -ESP), Bárbara (Avaí/Kindermann) e Letícia (Corinthians)

Laterais

Fabiana (Internacional), Letícia Santos (Sand-ALE), Tamires (Fortuna-DIN) e Camila (Orlando Pride-EUA)

Zagueiras

Érika (Corinthians), Kathellen (Bordeaux-FRA), Mônica (Corinthians) e Tayla (Benfica-POR)

Meio-campistas

Andressinha (Portland-EUA), Formiga (PSG-FRA), Adriana (Corinthians) e Thaísa (Milan-ITA)

Atacantes