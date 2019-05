12

2019-05-14 03:00:00

Inter pega os uruguaios do Nacional e Grêmio encara o Libertad, do Paraguai

O caminho da dupla Grenal na Libertadores da América está definido. Em sorteio realizado na noite de ontem, na sede da Conmebol, em Assunção, no Paraguai, todos os confrontos das oitavas de final do torneio foram conhecidos. O Inter irá enfrentar os uruguaios do Nacional, enquanto o Grêmio encara os paraguaios do Libertad - confronto que já ocorreu na fase de grupos, com uma vitória para cada lado.

Assim, o aguardado clássico Grenal não irá ocorrer na próxima fase. Os dois gaúchos só podem se enfrentar se avançarem até às semifinais do torneio.

Dos outros brasileiros, Cruzeiro e Athletico-PR pegaram as maiores pedreiras: River Plate e Boca Juniors, respectivamente. O Palmeiras encara o modesto Godoy Cruz, da Argentina, e o Flamengo enfrenta os equatorianos do Emelec.

A Conmebol reservou os dias 2, 3 e 4 para os confrontos de ida, e os dias 9, 10 e 11 para os jogos de volta.