Neymar pega três jogos de suspensão por agredir torcedor, mas joga no sábado

2019-05-10 12:09:21

Folhapress

A Comissão Disciplinar da Federação Francesa anunciou nesta sexta (10) a suspensão por três jogos de Neymar por causa da agressão a um torcedor ocorrida após a final da Copa da França entre PSG e Rennes, no dia 27 de abril.

A punição, no entanto, só entrará em vigor a partir do dia 13 de maio. Assim, Neymar está liberado para enfrentar o Angers, neste sábado (11), a partir das 12h (de Brasília), pelo Campeonato Francês.

Na sequência, Neymar desfalcará o PSG nos duelos contra Dijon e Reims, os dois últimos da temporada. O terceiro jogo de suspensão será cumprido na Supercopa da França, que reunirá o campeão francês, PSG, e o campeão da Copa da França, Rennes, no dia 3 de agosto, na China.

A comissão ainda definiu que, em caso de reincidência, Neymar cumprirá mais duas partidas de suspensão de forma automática, além do gancho que poderá pegar em novo julgamento. Em nota, o PSG disse ter considerado a pena muito severa e informou que vai recorrer da decisão.

O incidente aconteceu quando Neymar se incomodou com as provocações do torcedor aos jogadores que subiam a escada para a premiação da Copa da França. Após uma breve discussão, o brasileiro o agrediu. No Instagram, o próprio Neymar reconheceu o erro, mas disse não ter "sangue de barata". O jogo terminou empatado por 2 a 2, com vitória nos pênaltis do Rennes.

Vale lembrar que Neymar também foi suspenso pela Uefa por ter insultado a arbitragem que comandou o jogo de volta contra o Manchester United, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O jogador entrou com recurso, mas, caso não consiga reverter a punição, será desfalque do PSG nos três primeiros jogos da próxima Champions.

Na próxima semana, Neymar viverá a expectativa pela convocação da seleção brasileira para a Copa América, que será realizada no dia 17 de maio.